Путин отправится с визитом в один из регионов России

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин отправится с командировкой в один из субъектов Федерации. Планы главы государства в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» обозначил журналист Павел Зарубин. Какой из регионов посетит Путин, не сообщается.

Помимо этого, Президент примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, коллегии Генеральной прокуратуры. Оба мероприятия в том числе будут посвящены работе в условиях резко возросших внешних рисков.

Зарубин напомнил, что на следующей неделе, 18 марта, страна отметит девятилетие воссоединения Крыма с Россией. В планах Президента участие в событии, связанном с этой датой.

Также в следующие семь дней Путин планирует принять участие в совещании с членами Совбеза РФ. В его графике намечен и ряд международных контактов.