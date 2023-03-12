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Путин отправится с визитом в один из регионов России
На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин отправится с командировкой в один из субъектов Федерации. Планы главы государства в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» обозначил журналист Павел Зарубин. Какой из регионов посетит Путин, не сообщается.
Помимо этого, Президент примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, коллегии Генеральной прокуратуры. Оба мероприятия в том числе будут посвящены работе в условиях резко возросших внешних рисков.
Зарубин напомнил, что на следующей неделе, 18 марта, страна отметит девятилетие воссоединения Крыма с Россией. В планах Президента участие в событии, связанном с этой датой.
Также в следующие семь дней Путин планирует принять участие в совещании с членами Совбеза РФ. В его графике намечен и ряд международных контактов.
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