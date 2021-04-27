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Ру Тат
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27 апреля 2021  10:30
Лиля Шайхутдинова

Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана

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Перед Днем Великой Победы ветераны войны, труженики тыла и блокадники получат персональные поздравления, подписанные Президентом России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ.

«Сотрудники Почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни», — говорится в сообщении.

Планируется, что за неделю до 9 мая более 800 тыс. адресатам по всей стране будут доставлены специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства. 23 400 из них являются жителями Республики Татарстан.

Письма будут вручены получателям лично. Если адресата не окажется дома, сотрудники почты уточнят актуальное место жительства ветерана и доставят конверт по новому адресу. В случае временного отсутствия получателя по месту жительства его письмо будет храниться в ближайшем отделении Почты России месяц, а сотрудники отделения не оставят попыток доставить поздравление лично в руки.

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