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Путин отправил в отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова
Президент РФ Владимир Путин удовлетворил просьбу руководителя Вологодской области Олега Кувшинникова об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов, который с ноября 2021 года был заместителем Председателя Правительства Московской области.
Путин встретился с бывшим губернатором и нынешним врио в своей резиденции в подмосковном Ново-Огареве. Глава государства поблагодарил Кувшинникова за сделанное в течение двенадцати лет (с 2011 года) для Вологодской области.
«Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана. Крупнейшие предприятия у нас там находятся, да и вообще, это промышленно развитый регион», — сказал Путин.
Георгий Филимонов — выходец из Вологодской области, сын директора череповецкого центра боевых искусств. В 2003 году окончил Российский университет дружбы народов, впоследствии защитил кандидатскую и докторскую диссертации по политическим наукам. Чемпион мира по кикбоксингу (2001), заслуженный мастер спорта России.
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