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Путин отправил в отставку губернатора Смоленской области Островского
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Смоленской области Алексея Островского. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию», — сказано в документе.
Представитель ЛДПР, бывший ранее депутатом Государственной Думы, Алексей Островский возглавил Смоленскую область в 2012 году. Он переизбирался на этот пост в 2015 и 2020 годах, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году.
Исполняющим обязанности руководителя региона назначен Василий Анохин, который ранее возглавлял Департамент регионального развития Правительства РФ.
Путин провел с Анохиным рабочую встречу, подчеркнув, что Смоленская область не является чужой для его собеседника. Тот в ходе беседы пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития региона с привлечением всех инструментов инфраструктурного развития, отмечает ТАСС.
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