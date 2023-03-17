Путин отправил в отставку губернатора Смоленской области Островского

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Смоленской области Алексея Островского. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию», — сказано в документе.

Представитель ЛДПР, бывший ранее депутатом Государственной Думы, Алексей Островский возглавил Смоленскую область в 2012 году. Он переизбирался на этот пост в 2015 и 2020 годах, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году.

Исполняющим обязанности руководителя региона назначен Василий Анохин, который ранее возглавлял Департамент регионального развития Правительства РФ.

Путин провел с Анохиным рабочую встречу, подчеркнув, что Смоленская область не является чужой для его собеседника. Тот в ходе беседы пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития региона с привлечением всех инструментов инфраструктурного развития, отмечает ТАСС.