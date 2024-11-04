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Путин отправил Минниханову поздравление с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.
«Поздравляю вас с Днем народного единства. Незыблемые традиции патриотизма и сплоченности, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу», — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что их стремление служить во благо Отечества, совершать подвиги как на поле боя, так и в привычной жизни по-прежнему является вдохновляющим примером для всего российского народа.
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