news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 ноября 2024 07:30

Путин отправил Минниханову поздравление с Днем народного единства

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.

«Поздравляю вас с Днем народного единства. Незыблемые традиции патриотизма и сплоченности, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что их стремление служить во благо Отечества, совершать подвиги как на поле боя, так и в привычной жизни по-прежнему является вдохновляющим примером для всего российского народа.

#день народного единства
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100