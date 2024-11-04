Путин отправил Минниханову поздравление с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.

«Поздравляю вас с Днем народного единства. Незыблемые традиции патриотизма и сплоченности, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что их стремление служить во благо Отечества, совершать подвиги как на поле боя, так и в привычной жизни по-прежнему является вдохновляющим примером для всего российского народа.