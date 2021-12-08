Путин: Отношения с Грецией развиваются позитивно

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи заявил, что отношения между странами развиваются достаточно позитивно. Об сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы отметить, что и сегодня наши отношения развиваются весьма позитивно. Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли примерно в объеме 35%, то в этом году — рост 56%, мы практически достигли предпандемийного уровня», — подчеркнул глава российского государства.

Президент РФ отметил также, что состоялись встречи с участием членов Правительства России, достигнуты хорошие договоренности. «Мы вышли на подписание соответствующих соглашений», — добавил Путин.