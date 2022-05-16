Путин: Отношения России и Таджикистана развиваются самым активным образом

Двусторонние отношения России и Таджикистана востребованы и развиваются самым активным образом, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства в преддверии саммита ОДКБ встретился с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном. Он отметил, что два юбилея в рамках Договора о коллективной безопасности и Организации, которая была создана на его основе – это отличный повод для встречи.

Путин обратил внимание на то, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером для Таджикистана, добавив, что товарооборот между странами за прошлый год вырос почти на 45%, а торговый объем в первые три месяца 2022-ого года привысил 70%.

«Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть этому причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но это всё говорит о том, что наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом», – сказал он.

Президент РФ также отметил, что ситуация в регионе Таджикистана остается сложной и попросил главу республики рассказать о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить безопасность на этом направлении.

Рахмон в ответ поблагодарил Путина за приглашение и выразил намерение обсудить ход реализации программы модернизации вооружённых сил Таджикистана и ситуацию на таджикско-афганской границе. Он также выразил готовность к обмену мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.