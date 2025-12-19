Путин: Отношения России и Китая являются существенным фактором стабильности в мире

Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Я оцениваю Председателя КНР Си Цзиньпина как надежного друга, стабильного партнера и союзника России. Это самая главная основа развития российско-китайских отношений», – сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения развиваются последовательно в разных областях. «Самое важное – практика нашей реальной совместной работы, причем по всем направлениям», – подчеркнул он.

Президент РФ уточнил, что сотрудничество выстроено в высокотехнологичном производстве, в исследованиях космоса, в военной области.

«Мы сотрудничаем в военной области – это показатель доверия между странами и уровень доверия. Регулярно проводим совместные учения», – отметил он.

Товарооборот между странами составляет 240–250 млрд долларов США, что делает Россию крупнейшим партнером Китая среди европейских государств, заключил Владимир Путин.