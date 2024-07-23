Путин: Отношения России и Китая развиваются в русле всеобъемлющего партнерства

Отношения между Россией и Китаем развиваются в русле всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, одной из ключевых составляющих этих отношений традиционно является сотрудничество в энергетике. За последнее время оно стало особенно насыщенным и продуктивным, сказал Президент Владимир Путин, приветствуя участников и организаторов VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Специалисты двух стран работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением экологической безопасности. Путин отметил, что бизнес-форум, объединяющий представителей профильных ведомств, деловых и экспертных кругов РФ и КНР, играет важнейшую роль в обеспечении конструктивного диалога по актуальным вопросам кооперации в данных значимых отраслях.

Последней наработкой форума стал «Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества» — это уникальная информационно-аналитическая платформа, которая открывает новые возможности для реализации взаимовыгодных проектов и инициатив. Президент выразил уверенность в том, что работа нынешнего форума также будет плодотворной, а идеи и предложения участников получат практическое применение.