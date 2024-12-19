Путин: Отношения России и Китая основаны на полном доверии

Всё, что делают Россия и Китай в отношении друг друга, основано на полном доверии к политике партнера с одной и другой стороны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«В следующем году отмечается 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но в последнее десятилетие уровень и качество отношений стали такими, каких на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда. И прежде всего это связано с взаимным доверием», — выразил уверенность глава российского государства.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай не делают ничего, что противоречило бы интересам друг друга. «Делаем очень много того, что отвечает интересам как китайского народа, так и российского», — заметил он.

Президент добавил, что объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220–240 млрд долларов, причем рост продолжается. «По-моему, рост будет 3%. У нас почти 600 проектов для совместных инвестиций в объеме 200 млрд долларов. Это говорит о том, что будущее обеспечено», — уточнил он.

Важной составляющей российско-китайских взаимоотношений, по словам Президента РФ, являются гуманитарная сфера и региональное взаимодействие.

«Китай и Россия — наиболее пострадавшие страны, которые добились победы во Второй мировой войне в результате тяжелейших потерь. Мы были вместе тогда, и сейчас мы вместе. Это важнейший фактор стабильности в мировых делах», — поделился своим пониманием ситуации он.

Путин также заявил, что считает китайского лидера Си Цзиньпина своим другом, и попросил журналиста из КНР передать ему «наилучшие приветы».