Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Москву весной

В условиях усиливающейся геополитической напряженности значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора возрастает. Связь России с Китаем представляет собой наилучший образец сотрудничества крупных держав с начала XXI века. О своем понимании отношений двух стран Президент РФ Владимир Путин рассказал в разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться», — убежден российский лидер.

Путин отметил, что в течении года они с китайским коллегой регулярно поддерживали диалог в «олимпийском» Пекине и на полях саммита ШОС в Самарканде, неоднократно беседовали по телефону.

«Только за последний месяц прошли два крупных мероприятия: 27-я регулярная встреча глав правительств и визит в Пекин председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Анатольевича Медведева, ставший первым контактом лидеров правящих партий двух стран после съезда КПК. Он доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре», — сказал глава российского государства.

Путин выразил уверенность, что в наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Он пригласил Си Цзиньпина лично посетить Москву весной.

По мнению российского лидера, подобный визит продемонстрирует всему миру прочность росийско-китайской связи по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.