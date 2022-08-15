Путин: Отношения России и Индии развиваются в духе особо привилегированного партнерства

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики. Он отметил, что отношения государств развиваются в духе привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Послание адресовано Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди.

«Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур», — отметил глава российского государства.

Путин выразил уверенность, что совместные действия России и Индии пойдут не только во благо двух государств и их народов, но и для упрочения безопасности и стабильности в регионе и мире.