Путин: Отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно

Взаимоотношения России с Турцией развиваются в позитивном ключе, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причем по всем направлениям», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Путин также обратил внимание на то, что товарооборот между государствами в течение девяти месяцев увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Я вот отметил сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за девять месяцев текущего года, даже за восемь с половиной [месяцев], рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», — сказал он.