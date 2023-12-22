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Путин отметил значимые достижения энергетического комплекса России
Энергетический комплекс России встречает свой праздник значимыми достижениями. Специалисты решают масштабные и востребованные задачи, главными из которых остаются модернизация мощностей и инфраструктуры, внедрение современных технологий и восстановление энергосистем новых российских регионов. Об этом, поздравляя граждан с Днем энергетика, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей», — подчеркнул в телеграмме глава государства.
Он выразил уверенность, что специалисты комплекса продолжат добиваться успехов.
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