Путин отметил значение сотрудничества БРИКС для глобальной стабильности
Объединительная повестка, которую поддерживают страны БРИКС, сегодня особенно актуальна. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании саммита объединения в формате видеоконференции, Путин рассказал, что несмотря на то, что участники БРИКС представляют разные модели развития, религиозные традиции, уникальные цивилизации и культуры, все они придерживаются принципов равенства, добрососедства и приоритетности традиционных ценностей.
Лидеры стран объединения стремятся вносить ощутимый вклад в укрепление глобальной стабильности и безопасности. Такие конструктивные подходы, подчеркнул глава государства, особенно востребованы в условиях нынешней геополитической турбулентности.