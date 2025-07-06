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Политика 6 июля 2025 18:59

Путин отметил значение сотрудничества БРИКС для глобальной стабильности

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Объединительная повестка, которую поддерживают страны БРИКС, сегодня особенно актуальна. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании саммита объединения в формате видеоконференции, Путин рассказал, что несмотря на то, что участники БРИКС представляют разные модели развития, религиозные традиции, уникальные цивилизации и культуры, все они придерживаются принципов равенства, добрососедства и приоритетности традиционных ценностей.

Лидеры стран объединения стремятся вносить ощутимый вклад в укрепление глобальной стабильности и безопасности. Такие конструктивные подходы, подчеркнул глава государства, особенно востребованы в условиях нынешней геополитической турбулентности.

#БРИКС #Владимир Путин
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