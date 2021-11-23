Путин отметил значение неформальных контактов для отношений России и Германии

Неформальные контакты представителей гражданских обществ России и Германии имеют большое значение для отношений двух стран. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме, адресованной организаторам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 15-летию создания российского и германского координационных бюро в области молодежного сотрудничества.

«Искренне поздравляю вас по случаю 15-летия создания Российского координационного бюро в области молодежного сотрудничества с ФРГ и фонда „Германо-российский молодежный обмен“», — говорится в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

По мнению российского лидера, за время своего существования эти структуры «в полной мере доказали свою востребованность и эффективность», обеспечивая конструктивный диалог между гражданскими обществами РФ и ФРГ.

«Значение таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии особенно велико на нынешнем — достаточно непростом — этапе двусторонних отношений», — подчеркнул Путин.

В связи с этим он отметил, что представители молодых поколений двух стран задействованы в разработке и реализации перспективных совместных проектов и программ, а вузовские и школьные обмены предоставляют им уникальные возможности для изучения языков, истории и повседневности России и Германии.

«Рассчитываю, что деятельность организаций, координирующих молодежное сотрудничество, останется и впредь столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между нашими народами», — подчеркнул Владимир Путин и пожелал участникам мероприятия «успехов и всего самого доброго».