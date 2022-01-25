Путин отметил высокий уровень подготовки российских студентов в области математики

В области цифровых технологий и математики российские студенты занимают ведущие позиции, благодаря высокому уровню подготовки, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече со студенческим сообществом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В нашей встрече участвуют студенты, которые добились выдающихся результатов как раз в области математики — одержали победы на всероссийских и международных турнирах, уже ведут исследования, публикуют научные статьи, преподают математику школьникам», — обратил внимание глава государства.

Он отметил, что формирование целостной системы отечественных физико-математических школ началось еще в советское время и сыграли огромную роль в развитии этих направлений подготовки в вузах.

«Наши физматы, наши школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике. Физико-математические школы – целая сеть была создана в своё время в Советском Союзе. И ваши победы, триумфы российских школьных и студенческих команд – наглядное подтверждение тому, что это было правильное решение в своё время», – подчеркнул Путин.