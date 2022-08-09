Путин отметил высокий уровень бедности и алкоголизма в моногородах Кировской области

В Кировской области расположены 11 моногородов, при этом в четырех из них ситуация критическая, заявил на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым Президент России Владимир Путин.

По его словам, в местных моногородах отмечается высокий уровень бедности и, как следствие, алкоголизации населения.

«Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — отметил глава государства, обращаясь к исполняющему обязанности главы региона.

Путин отметил, что в борьбе с этой проблемой руководству области нужно взаимодействовать с федеральными органами власти.

На встрече стороны обсудили наиболее острые проблемы региона и работу, которая проводится для их решения. Так, Соколов отметил, что в Кировской области отмечается значительный отток населения: с 2008 года ее покинуло около 150 тыс. человек, или 12% населения. При этом, как правило, регион покидают молодежь и трудоспособное население, из-за чего на предприятиях возникает острая нехватка рабочих рук.

Еще одна важная проблема для области — газификация сельских районов. К настоящему моменту газифицировано лишь чуть больше половины населенных пунктов (52%), 14 районов из 39.