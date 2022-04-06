Путин отметил высокие темпы развития промышленности в Дагестане

В 2021 году объемы промышленного производства в Дагестане увеличились сразу более чем на 16%. Высоких показателей региону удалось добиться и в сельском хозяйстве, отметил на встрече с главой республики Сергеем Меликовым Президент РФ Владимир Путин.

«Я посмотрел, у вас промышленное производство в прошлом году выросло значительно больше, чем в среднем по России, на 16 с лишним процентов, а по стране у нас было 3,1», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Меликов отметил, что столь высокие показатели связаны с выводом некоторых предприятий из тени.

В части сельского хозяйства Путин указал собеседнику на возможности развития виноградарства в регионе.

Упомянул он и одну из наиболее острых проблем Дагестана — «это проблема занятости, рабочих мест». В свою очередь, Меликов рассказал ему об инвестпроектах, реализующихся в регионе.

Был затронут и вопрос борьбы с пандемией. В частности, глава региона рассказал об улучшении обстановки с вирусом и уровне вакцинации населения. Он отметил, что большую роль в этом играет усиление информационной кампании и поддержка муфтията.

«Сегодня мы ушли из последних показателей, по вакцинации есть положительная динамика. Есть районы, в том числе высокогорные районы, где уровень вакцинации выше 90 процентов. Постепенно мы приближаемся к среднероссийским показателям. Я думаю, что в ближайшее время мы их достигнем», — рассказал Меликов.