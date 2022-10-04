Путин: Работа сотрудников МЧС особенно важна в зоне спецоперации

Работа сотрудников и ветеранов МЧС, а также гражданской обороны сейчас особенно востребованы при оказании помощи жителям Донбасса и других районов при проведении спецоперации. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 90-летия образования системы гражданской обороны в РФ. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня силы гражданской обороны успешно решают широкий спектр ответственных задач, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, всегда действуют слаженно, четко, оперативно», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что нынешние сотрудники этой структуры с большим уважением относятся к заложенным предшественниками основам, укрепляют ее технический и кадровый потенциал.