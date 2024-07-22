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Культура 22 июля 2024 11:52

Путин отметил вклад Солженицыной в изучение истории русской эмиграции

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Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталью Солженицыну с днем рождения. Сегодня супруге писателя Александра Солженицына исполнилось 85 лет.

«Вас знают и ценят как яркого, одаренного человека, много сделавшего для развития в нашей стране традиций благотворительности и просветительства, для привлечения интереса к изучению истории, уклада и духовного наследия русской эмиграции», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Наталья Солженицына посвятила свою жизнь сбережению памяти о супруге. Его самобытные произведения и гуманистические идеи являются неотъемлемой частью культуры нашей страны.

#Владимир Путин #поздравление
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