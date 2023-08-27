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Путин отметил вклад шахтеров в энергобезопасность страны и работу ОПК
Угледобывающая отрасль вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности России и в устойчивую работу предприятий, в том числе оборонных. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера.
«Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки», — подчеркнул Путин в поздравительном адресе, который опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент выразил уверенность, что и в дальнейшем представители угольной отрасли будут трудиться с полной отдачей и добиваться значимых результатов на благо страны. «От души желаю вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов», — заключил он.
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