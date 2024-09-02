Путин отметил вклад российских музыкантов в развитие мировой культуры

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив преподавателей и учеников Пермской краевой спецмузыкальной школы с открытием и Днем знаний. Он отметил, что российские музыканты вносят значимый вклад в развитие мировой культуры, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что Россия гордится своими блистательными композиторами, дирижерами, исполнителями.

«Отрадно, что сегодня традиции беззаветного служения искусству продолжаются, обогащаются новыми, востребованными делами и инициативами», - говорит российский лидер.

Путин уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования и туда будут притягиваться молодые таланты из всех российских регионов. Также глава государства надеется, что в здании данного учреждения всегда будет царить атмосфера творчества и созидания.

В завершении он пожелал коллективу и учащимся школы успехов в работе, учебе, вдохновения и всего самого доброго.