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Путин отметил вклад российских музыкантов в развитие мировой культуры
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив преподавателей и учеников Пермской краевой спецмузыкальной школы с открытием и Днем знаний. Он отметил, что российские музыканты вносят значимый вклад в развитие мировой культуры, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что Россия гордится своими блистательными композиторами, дирижерами, исполнителями.
«Отрадно, что сегодня традиции беззаветного служения искусству продолжаются, обогащаются новыми, востребованными делами и инициативами», - говорит российский лидер.
Путин уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования и туда будут притягиваться молодые таланты из всех российских регионов. Также глава государства надеется, что в здании данного учреждения всегда будет царить атмосфера творчества и созидания.
В завершении он пожелал коллективу и учащимся школы успехов в работе, учебе, вдохновения и всего самого доброго.
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