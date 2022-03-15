Путин отметил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие отношений РФ и Туркмении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также его сыном Сердаром, который был избран на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин отметил большой личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие отношений России и Туркменистана. Глава государства выразил уверенность, что в новой должности — Председателя верхней палаты парламента Туркменистана — тот продолжит укреплять отношения между странами.

«Президент России также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту», — говорится в сообщении пресс-службы.