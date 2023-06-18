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Политика 18 июня 2023 18:12

Путин отметил важную роль СМИ, которая привела к сплочению российского общества при СВО

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Во время встречи с военкорами Президент Владимир Путин отметил работу российских СМИ в том, что всем вместе удалось выстроить единство общества, которое в ходе спецоперации проявило сплоченность. Об этом передает РИА Новости.

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ – что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», – сказал глава государства.

#Владимир Путин
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