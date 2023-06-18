news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин отметил важную роль СМИ, которая привела к сплочению российского общества при СВО
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Во время встречи с военкорами Президент Владимир Путин отметил работу российских СМИ в том, что всем вместе удалось выстроить единство общества, которое в ходе спецоперации проявило сплоченность. Об этом передает РИА Новости.
«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ – что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», – сказал глава государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2