Путин отметил важную роль СМИ, которая привела к сплочению российского общества при СВО

Во время встречи с военкорами Президент Владимир Путин отметил работу российских СМИ в том, что всем вместе удалось выстроить единство общества, которое в ходе спецоперации проявило сплоченность. Об этом передает РИА Новости.

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ – что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», – сказал глава государства.