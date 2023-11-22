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Общество 22 ноября 2023 14:40

Путин отметил важность воспитания экологической культуры в детях

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Путин отметил важность воспитания экологической культуры в детях
Фото: kremlin.ru

Отрадно, что в России действует масштабный просветительский проект, который помогает воспитанию экологической культуры в детях, ответственного отношения к природным богатствам Родины. Международная премия «Экология — дело каждого» уже доказала свою востребованность, заявил, обращаясь к участникам итоговой конференции проекта, Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что проект прививает участникам интерес к волонтерству, дети же, в свою очередь, привлекают к этой работе родителей, друзей и родственников. В результате появляются целые команды единомышленников, продвигающих интересные инициативы в природоохранной сфере, на своем примере доказывающих их значимость.

«Убежден, что все участники программы „Экология — дело каждого“, какую бы профессию они впоследствии ни выбрали, всегда будут уделять внимание вопросам экологии, заботе о родной природе», — заявил Президент. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

#Владимир Путин #Экология
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