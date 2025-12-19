news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 14:34

Путин отметил важность создания исламской академии в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость создания Болгарской исламской академии в Татарстане. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа» Артура Халиуллова.

«У нас свыше 10% людей, которые исповедуют ислам. Православие – это восточное христианство. По всем основным нашим традиционным ценностям у нас всё совпадает. И то, что делается в Татарстане по этой линии – духовной, воспитательной, образовательной, [заслуживает похвалы]», – выразил уверенность глава государства.

По его словам, создание исламской академии в Татарстане – это «очень важное решение», которое позволяет готовить специалистов в области ислама на территории республики.

«То же самое в Башкортостане развивается. Мы намерены и дальше поддерживать все традиционные религии РФ», – добавил Путин.

#прямая линия с Владимиром Путиным #болгарская исламская академия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025