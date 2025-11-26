news_header_top
Общество 26 ноября 2025 16:01

Путин отметил важность развития научной деятельности в РФ

фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил важность повышения роли в решении стратегических задач, стоящих перед Россией. Об этом он рассказал в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Важно повышать роль научного сообщества в решении стратегических задач развития России, укреплении национального технологического и индустриального суверенитета», – пишет Путин.

Президент России также рассказал, как этого можно достичь. По его словам, необходимо инвестировать в наиболее перспективные исследования, расширять международное сотрудничество в этой сфере, а также содействовать профессиональному росту молодых ученых.

