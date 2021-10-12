Путин отметил важность работы национальных омбудсменов в Евразии

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам V международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Текст телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.

В приветствии Президент отметил важность работы национальных омбудсменов в Евразии. «Важно, что <...> вы продолжаете столь востребованный многосторонний диалог с участием национальных омбудсменов, представителей государственных ведомств», — написал Путин.

В повестке дня конференции значатся, по мнению российского лидера, две актуальные темы — экологические права человека и права инвалидов. Президент выразил уверенность в том, что участники обменяются опытом по этим актуальным вопросам и проведут содержательные дискуссии. Он пожелал участникам успешной работы.