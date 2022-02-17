Путин отметил важность борьбы с киберпреступностью в России

В связи с ростом киберпреступности в сфере информационных технологий и телекоммуникаций требуется скоординировать работу правоохранительных органов, ведомств и регуляторов, заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в результате таких мошенничеств урон несут не только отечественные компании, но и пожилые люди, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

«Считаю, что нужно самым серьезным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций», – сказал российский лидер.

По его словам, для укрепления кибербезопасности необходима слаженная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса.