Путин отметил уникальный вклад «Аэрофлота» в развитие России

Президент России Владимир Путин поздравил «Аэрофлот» с вековым юбилеем. За эти годы, отметил он, сотрудники компании внесли уникальный вклад в развитие страны.

Глава государства напомнил, что компания берет начало с 1923 года, когда было создано общество добровольного воздушного флота «Добролет».

«За прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили „на крыло“ новую технику. Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что действующие сотрудники сохраняют традиции предшественников, обеспечивая надежную связь между субъектами Федерации и связывая РФ с другими странами, комфортные и безопасные перелеты для своих пассажиров.