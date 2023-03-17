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Путин отметил уникальный вклад «Аэрофлота» в развитие России
Президент России Владимир Путин поздравил «Аэрофлот» с вековым юбилеем. За эти годы, отметил он, сотрудники компании внесли уникальный вклад в развитие страны.
Глава государства напомнил, что компания берет начало с 1923 года, когда было создано общество добровольного воздушного флота «Добролет».
«За прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили „на крыло“ новую технику. Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Президент.
Он отметил, что действующие сотрудники сохраняют традиции предшественников, обеспечивая надежную связь между субъектами Федерации и связывая РФ с другими странами, комфортные и безопасные перелеты для своих пассажиров.
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