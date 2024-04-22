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Путин отметил трех татарстанцев за большой вклад в реализацию проекта строительства М12
Президент России Владимир Путин отметил ряд татарстанцев, участвовавших в проекте возведения федеральной трассы М12 «Восток». Указ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в документе.
Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена первый заместитель гендиректора — коммерческий директор ООО «Строительная компания „Автодор“» Гузель Сунгатуллина.
Гендиректору ООО «Строительная компания „Автодор“» Рамилю Шайдуллину и техническому директору по дорожному строительству компании Виталию Кузьмину присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ».
Помимо татарстанцев, в документе указаны и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко и его первый заместитель – руководитель дирекции «Автодора» Марс Газизуллин – они награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км. Напомним, 21 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Ее с нуля построили за рекордные сроки три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана займет всего 6,5 часа. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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