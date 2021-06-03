Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России»

Президент России Владимир Путин провел встречу с общественниками – победителями предварительного голосования, отметил существенное обновление списка кандидатов на предстоящих думских выборах. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

В своём выступлении глава государства отметил, что предварительное голосование — востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. При этом «Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит эту процедуру.

«Партия не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремлённых и неравнодушных», — отметил Владимир Путин.

По словам председателя партии Дмитрия Медведева, в праймериз в этом году приняли участие и волонтеры, которые проявили себя во время пандемии коронавируса.

«Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта», — отметил Медведев.

Для волонтеров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политической жизни, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения «Мы вместе» Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. После призыва Президента решила вновь попробовать свои силы в политике.

«Нужно участвовать, нужно рассказывать, говорить о том, что и как мы делаем. Треть участников предварительного голосования по стране — это волонтеры. То, что сегодня им представилась возможность поучаствовать в такой процедуре, это важно. Работу волонтерских организаций по стране все знают. Это действительно звучит гордо», — сказала Жанна Рябцева, победитель предварительного голосования в Свердловской области.

Многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина в ходе встречи сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков, об этом она узнала во время поездок по республике.

«Принятый закон — это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро», — сказала Юлия Оглоблина.

Владимир Путин, отвечая ей, подчеркнул – прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания.

«Если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы», — сказал Президент России.

По словам Путина, предложения людей, полученные в ходе праймериз должны войти в предвыборную программу партии. Проект программы утвердят на съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

В заключении встречи Президент напутствовал победителей предварительного голосования.