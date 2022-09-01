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Ру Тат
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Наука и образование
1 сентября 2022  16:24

Путин отметил рост интереса к обучению на русском языке в Таджикистане

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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане. В мероприятии, проходившем в режиме ВКС, также принял участие Президент республики Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба Кремля.

Новые образовательные учреждения открылись в городах Душанбе, Ходженте, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.

«Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения», — подчеркнул Президент России.

#Владимир Путин #Таджикистан
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