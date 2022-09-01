Путин отметил рост интереса к обучению на русском языке в Таджикистане

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане. В мероприятии, проходившем в режиме ВКС, также принял участие Президент республики Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба Кремля.

Новые образовательные учреждения открылись в городах Душанбе, Ходженте, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.

«Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения», — подчеркнул Президент России.