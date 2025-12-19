Путин отметил рост числа добровольцев на СВО и интерес к беспилотной авиации

Укомплектование вооруженных сил идет в хорошем темпе и в плановом порядке. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«У нас много желающих, наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в вооруженных силах. И добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей», – отметил глава государства.

Он добавил, что молодые люди, видя зверства противника на фронте, еще больше стремятся попасть на службу. По словам Путина, в уходящем году на контракт пришло свыше 400 тыс. человек.

Особое внимание Президент уделил недавно созданному роду войск – беспилотной авиации.

«Количество людей, которые хотят служить в новом, созданном недавно в виде рода войск – беспилотной авиации, таково, что Министерство обороны вынуждено было объявить конкурс. И, что любопытно, есть совсем молодые ребята, студенты, которые берут "академку", чтобы подписать контракт и пойти на фронт», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что даже те, кто приезжает в отпуск, иногда продолжают участвовать в боевых действиях – современные условия это позволяют.