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Путин отметил роль транспортного комплекса в развитии соцсферы и экономики России
Транспортный комплекс играет системообразующую роль в развитии экономики России, социальной сферы. Благодаря ему растет качество жизни людей, выполняются важные и востребованные проекты в регионах, заявил, поздравляя работников транспортной сферы с профессиональным праздником, Президент РФ Владимир Путин.
«Миллионы работников всех звеньев отрасли: дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, специалисты разных профессий — хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей», — говорится в телеграмме на сайте Кремля
Глава государства подчеркнул, что трудолюбие и профессионализм специалистов стали надежной базой для решения многих задач и проблем отрасли. Так, формируются перспективные направления пассажирских перевозок, логистические коридоры, обновляется общественный и другие виды транспорта. Еще одна важная задача, стоящая перед работниками этой сферы, — интеграция новых регионов в единый транспортный каркас страны.
«Эти и другие актуальные темы обсуждаются на форуме и выставке „Транспорт России“, которые по традиции проходят в Москве. Рассчитываю, что их проведение даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее», — подытожил Президент и пожелал специалистам здоровья и успехов.
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