Путин отметил большую роль Следственного комитета России в обеспечении СВО

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 12-й годовщиной образования. Он отметил, что сегодня этот госорган играет большую роль в обеспечении специальной военной операции и налаживании законности и правопорядка на новых территориях страны.

«В сложнейших условиях сотрудники органов следствия решают поставленные ответственные задачи, совместно с другими правоохранительными структурами участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно, на совесть служат Отечеству», – сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание, что за прошедшее время Следственный комитет стал одним из значимых звеньев отечественной правоохранительной системы. Он отстаивает интересы государства, права и свободы граждан и вносит значительный вклад в борьбу с преступностью и коррупцией.