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Официальная хроника
13 января 2023  16:53

Путин отметил большую роль Следственного комитета России в обеспечении СВО

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 12-й годовщиной образования. Он отметил, что сегодня этот госорган играет большую роль в обеспечении специальной военной операции и налаживании законности и правопорядка на новых территориях страны. 

 «В сложнейших условиях сотрудники органов следствия решают поставленные ответственные задачи, совместно с другими правоохранительными структурами участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно, на совесть служат Отечеству», – сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

Глава государства обратил внимание, что за прошедшее время Следственный комитет стал одним из значимых звеньев отечественной правоохранительной системы. Он отстаивает интересы государства, права и свободы граждан и вносит значительный вклад в борьбу с преступностью и коррупцией.

 

 

 

#следственный комитет #Владимир Путин #спецоперация на Украине
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