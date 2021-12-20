Путин отметил растущую роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. В своем обращении он оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности государства.

«В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки. Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах», — отмечается в обращении, опубликованном телеканалом «Звезда».

Президент отдельно отметил деятельность сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ, а также выразил уверенность в том, что органы безопасности будут и в дальнейшем решать все поставленные задачи, по максимуму используя свой потенциал.

«Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи», — подчеркнул Владимир Путин.