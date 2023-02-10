Путин отметил растущую роль фермеров в обеспечении продовольственной безопасности РФ

Российское фермерство продолжает наращивать свой потенциал и укреплять роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Об этом, приветствуя участников XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, заявил Президент России Владимир Путин.

«Вы достойно продолжаете замечательные традиции нелегкого крестьянского труда, бережно, рачительно относитесь к природным ресурсам, активно внедряете передовые технологии, стремитесь выпускать экологически чистую продукцию», — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что во многом таких успехов удалось добиться благодаря деятельности ассоциации, которая объединила десятки тысяч аграриев по всей России.

В заключение он выразил уверенность, что на съезде прозвучат перспективные идеи и предложения, которые затем перерастут в реальные дела и начинания.