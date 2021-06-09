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9 июня 2021  18:12

Путин отметил премиями правозащитника и благотворителя

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Президент России Владимир Путин отметил государственными премиями участников правозащитной деятельности и работающих в сфере благотворительности. Сегодня глава государства подписал соответствующий указ.

Государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена директору АНО «Агентство социальной информации» Елене Тополевой-Солдуновой.

За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2020 год премию получит президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» Фаина Захарова.

#владимир путин #государственная премия
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