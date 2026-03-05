news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 18:38

Путин отметил опасность зарубежных средств связи для российских военных

Читайте нас в
Телеграм

Президент Владимир Путин заявил, что способы коммуникации на линии фронта, не контролируемые Россией, могут быть опасны для военнослужащих. Об этом он сказал на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта, обсуждая с военным связистом Ириной Годуновой тему ограничений Telegram.

Как передает ТАСС, Годунова согласилась с тем, что использование систем связи, которые не являются российскими, опасно для личного состава, и подтвердила, что работают специальные виды связи Минобороны.

Она рассказала, что Telegram использовался на фронте, но это «вражеский вид связи». «Нам нужно что-то разработать такое свое, улучшить», – добавила Ирина Годунова.

Путин также напомнил об отключении для россиян Starlink. «То, чем противник пользовался до сих пор, когда вы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали», – заметил глава государства.

#Владимир Путин #Россия #военнослужащие
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров