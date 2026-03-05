Путин отметил опасность зарубежных средств связи для российских военных

Президент Владимир Путин заявил, что способы коммуникации на линии фронта, не контролируемые Россией, могут быть опасны для военнослужащих. Об этом он сказал на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта, обсуждая с военным связистом Ириной Годуновой тему ограничений Telegram.

Как передает ТАСС, Годунова согласилась с тем, что использование систем связи, которые не являются российскими, опасно для личного состава, и подтвердила, что работают специальные виды связи Минобороны.

Она рассказала, что Telegram использовался на фронте, но это «вражеский вид связи». «Нам нужно что-то разработать такое свое, улучшить», – добавила Ирина Годунова.

Путин также напомнил об отключении для россиян Starlink. «То, чем противник пользовался до сих пор, когда вы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали», – заметил глава государства.