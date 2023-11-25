Путин отметил неординарность проекта «Послезавтра» для молодежи из новых регионов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам закрытия смены-фестиваля «Послезавтра». Проект объединил талантливую и целеустремленную молодежь из новых регионов.

Президент отметил, что все участники объединены стремлением внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, желанием приносить пользу людям. Для них была организована насыщенная программа: проходили круглые столы и мастер-классы на различные темы, организовывались экскурсии, соревнования. В числе прочего ребята смогли посетить выставку-форум «Россия», посвященную достижениям страны.

«Уверен, фестиваль прошел на самом высоком уровне, зарядил вас энергией созидания, открыл новые творческие горизонты. А идеи и инициативы, предложенные каждым из вас, обязательно воплотятся в реальные дела и начинания», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.