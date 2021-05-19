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Ру Тат
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19 мая 2021  15:50
Екатерина Андреева

Путин отметил наличие проблем в реализации программы детского туристического кешбэка

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На наличие проблем при реализации поставленной задачи по детскому туристическому кешбэку указал Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Путин напомнил, что в послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. Она должна действовать, в том числе, в летние каникулы для молодых людей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. Кроме того, половина стоимости путевки должна быть возвращена за путевки детей в лагеря. 

«Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что все решения относительно туристического кешбэка уже должны быть приняты, так как начинается сезон отпусков, и многие семьи планируют свой отдых и расходы. Людям важно понимать, какую поддержку им окажет государство, акцентировал внимание Путин.

«Прошу сегодня доложить, как реализовано это поручение», — сказал Президент. Он также отметил, что ожидает отчета о продвижении нового национального проекта развития туризма.

#туризм #детский отдых #ежегодное послание федеральному собранию
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