Путин отметил наличие проблем в реализации программы детского туристического кешбэка

На наличие проблем при реализации поставленной задачи по детскому туристическому кешбэку указал Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Путин напомнил, что в послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. Она должна действовать, в том числе, в летние каникулы для молодых людей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. Кроме того, половина стоимости путевки должна быть возвращена за путевки детей в лагеря.

«Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что все решения относительно туристического кешбэка уже должны быть приняты, так как начинается сезон отпусков, и многие семьи планируют свой отдых и расходы. Людям важно понимать, какую поддержку им окажет государство, акцентировал внимание Путин.

«Прошу сегодня доложить, как реализовано это поручение», — сказал Президент. Он также отметил, что ожидает отчета о продвижении нового национального проекта развития туризма.