Путин отметил наградами семь жителей Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин наградил четверых татарстанцев медалями и присвоил почетные звания еще троим, следует из указа, опубликованного на правовом портале.

В частности, руководителя секретариата почетного председателя Госсовета РТ Марата Хасанова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Начальник цеха филиала «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) «Радиотелевизионный передающий центр РТ» Александр Панюта удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медалей ордена «Родительская слава» удостоились Анна и Александр Борзовы.

Также почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ получили механизатор ООО «Дуслык» Геннадий Ефремов и директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» Марат Сафин. Директор ООО «ВолгоПромСтрой» Олег Николаев стал заслуженным строителем РФ.