Путин отметил мужество и профессионализм строителей, работающих на Донбассе

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия нового моста в Череповце поблагодарил российских строителей за помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Он также отметил мужество и профессионализм работников этой отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня в строительстве заняты миллионы людей — настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для ее развития во всех областях», — обратил внимание глава государства, принимая участие в открытии в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что, несмотря на использование высоких технологий в основе основ всегда будет почетный, созидательный, уважаемый труд строителей, их «золотые руки» и внимательное ответственное отношение к своему делу.