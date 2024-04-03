Путин отметил госнаградами пятерых жителей Татарстана

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами пятерых жителей Татарстана. Указ опубликован на портале правовой информации.

Так, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждаются медалью ордена «Родительская слава» Валиахмет и Гузалия Сабировы.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» им. Шашина Альберт Нурмиев и руководитель центра по ремонту скважин центра обслуживания бизнеса компании Рафис Гардиев, а также замначальника цеха ООО «КРС-Сервис» Рафкат Ахметшин.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в документе.