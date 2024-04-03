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Путин отметил госнаградами пятерых жителей Татарстана
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами пятерых жителей Татарстана. Указ опубликован на портале правовой информации.
Так, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждаются медалью ордена «Родительская слава» Валиахмет и Гузалия Сабировы.
Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» им. Шашина Альберт Нурмиев и руководитель центра по ремонту скважин центра обслуживания бизнеса компании Рафис Гардиев, а также замначальника цеха ООО «КРС-Сервис» Рафкат Ахметшин.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в документе.
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