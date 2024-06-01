Путин отметил эффективную работу фонда «Круг добра»

Фонд «Круг добра» работает эффективно. В нем собрана команда профессионалов, которые с теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителем фонда протоиереем Александром Ткаченко. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

«Налажено все должным образом, вы доходите до конкретных семей, до конкретных детей», — отметил глава государства.

Он предложил собеседнику обсудить проблемы и вопросы, возникающие в работе. Протоиерей Александр Ткаченко рассказал Владимиру Путину истории ребят, которым была оказана помощь, и представил альбом, иллюстрирующий ситуации, когда благодаря помощи фонда «жизнь вернулась в семьи».

«Этот фонд так и называется — „Круг добра“. Мы с вами создали эту структуру и, слава богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась», — заключил Президент.

Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Фонд «Круг добра» начал работу 2021 году. Он оказывает помощь в получении дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств и другие.