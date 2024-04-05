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Путин отметил действия волонтеров-медиков после теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VIII Всероссийского форума волонтеров-медиков. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что движение сплотило тысячи человек. Их объединяют чуткость, душевная щедрость, милосердие. Высокие нравственные качества добровольцев особенно ярко проявляются в трудные и трагические для страны часы, как это было после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Убежден, что ВОД „Волонтеры-медики“ будет и впредь развиваться, расширять горизонты своей деятельности, уделять неустанное внимание реализации востребованных инициатив в социальной сфере», — пожелал участникам события Путин.
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