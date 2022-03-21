Путин отметил, что Ямало-Ненецкий автономный округ является лидером по строительству

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым отметил, что регион занимает первое место по России в области строительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Строительный сектор, рост стройки – на 60%, по-моему. Первое место по России», – сказал глава государства.

Он отметил, что несмотря на суровый климат округ также входит в число лидеров в промышленном производстве (свыше 16%) и это, бесусловно, указывает на положительные тенденции в развитии региона.

Российский лидер также обратил внимание на хороший естественный прирост населения в округе.

«Регион – один из лидеров, и понятно почему», – подчеркнул Путин.