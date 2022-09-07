Путин отметил, что товарооборот России и Армении увеличился на 25–30%

Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Армении. За последнее время товарооборот государств увеличился на 25–30%, рассказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром республики Николом Пашиняном. Мероприятие прошло на полях Восточного экономического форума.

Российский лидер напомнил, что в этом году страны отметили 30-летие дипломатических отношений и 25-летие подписания договора.

«Отношения наши развиваются по всем направлениям. Мы работаем в наших организациях — и в экономической организации, и в ОДКБ, имею в виду обеспечение безопасности и стабильности. <...> Россия сохраняет уверенное первое место в числе торгово-экономических партнеров Армении. Растет товарооборот — где-то, по-моему, процентов на 25–30 вырос за последнее время», — поделился он.

Путин отметил, что экономическая ситуация в Армении стабилизируется, увеличивается число компаний и партнеров, которые начинают взаимодействовать с Россией. В ближайшее время бизнес-операторы планируют провести встречу и совместный форум.

Кроме того, важным вопросом в повестке остается обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе.

Пашинян, в свою очередь, поблагодарил российских миротворцев, которые вносят большой вклад в поддержание безопасности в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре.

«Вообще, в смысле обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, и я думаю, сегодня тоже было бы очень кстати эти вопросы обсудить», — отметил он.